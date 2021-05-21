Агент Кварацхелии рассказал о ряде встреч по игроку «Рубина»

Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугелия рассказал, что встречался с клубами, которые заинтересованы в трансфере игрока.

«Я всю жизнь работаю в российском футболе и очень ценю РПЛ. Когда Хвича уходил из «Рустави», у нас было два варианта. Нас звала в первую команду «Бенфики», но мы выбрали «Локомотив». Вполне осознанно: знаю, что в командах из России игроки с постсоветского пространства могут прогрессировать.

У Хвичи, считаю, карьера развивается идеально. Он заявил о себе в «Локо», растет в «Рубине» — благодаря Слуцкому, Сайманову и клубу в целом. Ответственно заявляю: если в Грузии появится еще один сопоставимый талант, и я буду им заниматься, первым клубом, которому я его порекомендую, будет «Рубин».

Сейчас к Кварацхелии большой интерес — из Англии, Италии. Я уже был на нескольких встречах, скоро ситуация прояснится. Но Хвича не будет ультимативно уезжать из России летом, так это не работает», — приводит слова агента журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Действующее соглашение 20-летнего Кварацхелии с «Рубином» рассчитано до июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В завершившемся сезоне грузинский хавбек провел 23 матча, забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач.