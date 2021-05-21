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Председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос про Мухина

20:06
Максим Мухин. Фото ФК «Локомотив».
Максим Мухин. Фото ФК «Локомотив».
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками отказался комментировать новость о том, что полузащитник Максим Мухин уйдет в ЦСКА.

— Филатов сказал, что Мухин — игрок ЦСКА.

— Я не знал, что Валерий Николаевич давал такой комментарий. Могу сказать, что это не так. Сейчас нет никакой сделки. Максим в расположении сборной. Мы можем пожелать удачи Максиму и всей сборной. Обсуждать домыслы и сплетни — это не к нам.

— Меняется ли бюджет на этот год?

— Безусловно, потому что призовые от ЛЧ отличны от призовых от Лиги Европы. А поддержка компании РЖД — стабильна и неизменна. Ничего не меняется.

— Будут ли изменения в тренерском штабе Николича?

— Каких-то изменений Марко не планировал. Рассчитываем, что Ведран Чорлука пополнить штаб тренеров уже в следующем году. Я с ним разговаривал. У всех такое желание есть и надеемся, что все так и будет.

(Данил Алешин)

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