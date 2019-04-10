Отец Кварацхелии: "Хочу, чтобы Хвича остался в "Локо", но он должен сам сделать свой выбор"

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии, в интервью "СЭ" рассказал, что хотел бы, чтобы сын остался в клубе после аренды. Он также добавил, что игрок должен сам сделать свой выбор.

– Я сам хорошо знаю Москву. Мне Хвича рассказывает: "Москва после тебя изменилась, конечно". Но вообще он в город очень редко выезжает. Например, ночная жизнь Москвы его не интересует. Я считаю, что это для него пока рано. Мне нравится, что он живет на базе и думает только о футболе. Он скучает по семье, особенно по младшему брату. Моя работа не позволяет приехать к нему. Но в ближайшее время планирую отправить к нему жену и младшего сына.

Мне трудно говорить, останется ли Хвича в Москве после аренды, но я его во всем поддерживаю. Если пацану что-то нравится, то я на его стороне. Если "Локо" предложит Хвиче контракт, то будем дальше обсуждать его с ним и агентом. Поэтому сын сам должен принять это решение. Хочу ли я, чтобы Хвича остался в "Локо"? Это большой клуб, один из ведущих в России, у него отличная история. Конечно, я хочу, чтобы он остался в "Локо", чтобы он продолжал там прогрессировать. Но повторюсь: Хвича должен сам сделать свой выбор. (Илья Егоров)

Бадри Кварацхелия: "За Хвичей следили "Боруссия" и "Байер"