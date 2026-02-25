Отец Еременко объяснил, почему полузащитник не вернулся в РПЛ

Отец бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о причинах сорвавшегося трансфера сына в «Оренбург».

«Разговоры с «Оренбургом» действительно были, но не сошлись. Хотя такой вариант был. Других предложений из России не было. Переход не состоялся из-за политики? Никаких проблем с этим не было. Сейчас Рома подписал контракт с клубом, за который играл в прошлом году», — сказал Еременко «СЭ».

Еременко с 2024 года выступает за финский «Гнистан». С 2011 по 2021 год футболист играл в РПЛ: за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Полузащитник провел в чемпионате России 180 матчей, забил 39 голов и сделал 27 результативных передач.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах.

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