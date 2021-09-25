Жирков рассказал, как оказался в заявке клуба ЛФЛ

Экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков в интервью «Матч ТВ» объяснил, как попал в заявку команды «Аминьево», которая выступает в ЛФЛ. На этой неделе профиль игрока появился на сайт ЛФЛ, где указана его новая команда.

— Недавно прошла новость, что вы собираетесь играть за любительскую команду «Аминьево», Московская ЛФЛ, Юго-Запад.

— Любопытная история (улыбается). Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и в частности Прудников. Они предлагают — давай за нас и в футбол поиграешь за «Аминьево». Ответил, что бегать в играх пока еще не могу. «Тогда», — говорят, — «мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет».

— Что на это ответили?

— Что со временем, может, и приду. И, правда, возможно, за них сыграю в свободное от тренировок время. С кем-то двигаться уже скоро надо будет! До сих пор занимался только с тренером. Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна работа именно с коллективом.

У 38-летнего игрока после ухода из «Зенита» на данный момент нет профессионального контракта. Ранее сообщалось, что он может вернуться в ЦСКА, но эта информация не подтвердилась.