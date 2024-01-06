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Отец Акинфеева: «Отвести Игоря в школу ЦСКА мне предложили в бане»

Отдел футбола «СЭ»
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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отец Игоря Акинфеева Владимир Васильевич в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, как ему предложили отвести сына на просмотр в школу ЦСКА.

«Мы каждую пятницу у нас здесь в совхозе парились, — рассказал Владимир Васильевич. — И вот как-то, попарившись, сидели в предбаннике, и один знакомый мне говорит: «Ты знаешь, я иду с работы в восемь вечера, и на площадке вижу мальчика, метр ростом. Никого больше нет, дождик идет, а он стоит и долбит мячик в эту сетку». «Да это мой», — отвечаю ему. «Правда, что ли? — говорит. — А у меня тренер знакомый в ЦСКА работает. Давай я поговорю». И через какое-то время: «Все, давай, сейчас позвоню и езжайте».

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

Игорь Акинфеев в&nbsp;детстве (справа) и&nbsp;его родители и&nbsp;сын. «Когда Игорь принес первые деньги, я плакала». Каким было детство Акинфеева

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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