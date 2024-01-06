Медведев прокомментировал слухи об уходе из «Зенита» тренера Тимощука

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал слухи об уходе из команды ассистента главного тренера Анатолия Тимощука.

Ранее американский тренер Деннис Люкенс заявил, что Тимощук уехал из России и живет в другой стране.

«Тимощук покинул «Зенит» и Россию? Не несите околесицу», — цитирует Медведева Sport24.

Тренер работает в «Зените» с 2017 года. До этого он на протяжении четырех лет выступал в клубе, будучи футболистом.