Отчим Кокорина: «Озвучиваемые суммы отношения к действительности не имеют»

Кирилл Логинов, агент и отчим Александра Кокорина, прокомментировал «СЭ» информацию «Бизнес Оnline» о том, что заминка в переходе футболиста на правах аренды в «Сочи» связана с переговорами о продлении контракта с «Зенитом». Якобы Кокорин запросил договор на 4 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон, тогда как клуб готов предложить соглашение на 2,5 года с зарплатой 2,5 миллиона.

— Озвучиваемые суммы и сроки никакого отношения к действительности не имеют по одной простой причине: никаких переговоров с «Зенитом» о продлении контракта не ведется, — заявил Логинов. (Константин Алексеев)

21 января «Сочи» объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор «Зенита» подтвердил эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба.

До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении «Зенита-2», который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды «Зенита» отправился на сбор в Турцию. В эти дни там же к возобновлению сезона готовятся «Зенит» и «Сочи».