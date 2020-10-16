«Оставьте его в покое». Тедеско высказался о Кокорине в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил форму нападающего Александра Кокорина перед матчем 11-го тура РПЛ с «Химками». И при этом попросил не уделять так много внимания вопросам о нем.
— Как оцените состояние Александра Кокорина? Насколько он сейчас хорошо готов? — спросили Тедеско на пресс-конференции.
— Вы всегда меня спрашиваете про Кокорина. Он был в «Сочи» и там сыграл последний матч прошлого сезона против нас, потом была большая пауза. Команда только тренировалась из-за коронавируса. Он с нами не прошел сборы и потерял форму. Придя к нам, у него было несколько травм, после которых он восстанавливается. Если вы его любите, оставьте его в покое. Постоянными вопросами о его здоровье вы напрягаете ситуацию. Сейчас, когда будут зимние сборы, все будет нормально, и он будет совершенно другим игроком. (Елена Григорьевская)
Кокорин присоединился к «Спартаку» летом 2020 года на правах свободного агента. 29-летний игрок пропустил старт сезона-2020/21 из-за травмы, дебютировав за красно-белых в РПЛ только в начале сентября — в дерби с ЦСКА. Из-за повреждения футболист также пропустил игру с «Зенитом» в начале октября перед международным перерывом. На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за красно-белых.
Ранее «СЭ» сообщал, что Кокорин может принять участие в игре с «Химками». Матч 11-го тура РПЛ пройдет в субботу, 17 октября.
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