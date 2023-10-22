Осинькин — о закрытой игре с «Зенитом»: «Оренбург» в прошлом году сыграл на встречных курсах, спросите, понравилось им?»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от «Зенита» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.
— Вполне неплохой с нашей стороны первый тайм, но быстрый гол во втором тайме нас раскрыл, — начал Осинькин. — В оставшемся отрезке матча мы не смогли найти в себе достаточно сил и возможностей навязать борьбу «Зениту». В этот момент соперник доминировал, проявлялись индивидуальные качества футболистов. Понимали, что «Зенит» был мотивирован в связи с количеством очков в чемпионате. Мы провели достойный первый тайм, а что касается всего матча — счет по игре.
— Все ждали открытый футбол со стороны вашей команды.
— В прошлом году «Оренбург» сыграл на встречных курсах. Спросите у Лички, понравилось им или нет? Мы играем, исходя из возможностей.
— Ваша команда часто теряет ведущих игроков, но не теряет лицо. Есть ли возможность у региона сохранить местных игроков или вы хотите, чтобы они уходили?
— Я не заинтересован в том, чтобы они уходили — точно нет. Я всегда говорю о том, что хотел мы стабильности, чтобы у нас не было текучки. Это позволило бы нам сделать следующий шаг вперед. Касаемо возможности Самарской области, «Зенита», «Краснодара» и московских команд — пока они разные. Мы бы хотели возможность брать лучших футболистов. Я готовился к матчу и, скажу честно, некоторых футболистов «Зенита» хотел бы к себе в команду
— Команда подсела после перерыва и не успевала за игроками соперника?
— Слишком быстрым был гол в начале второго тайма. Также было несколько потерь, которые мы не должны были допускать. Согласитесь, начало второго тайма — не время для усталости. Потеря свежести — это случилось уже после. Если бы не было пропущенного мяча, такую организацию игры мы бы могли выдерживать, в этом я не сомневаюсь, — сказал Осинькин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 1
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1