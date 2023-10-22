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Осинькин — о закрытой игре с «Зенитом»: «Оренбург» в прошлом году сыграл на встречных курсах, спросите, понравилось им?»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от «Зенита» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

— Вполне неплохой с нашей стороны первый тайм, но быстрый гол во втором тайме нас раскрыл, — начал Осинькин. — В оставшемся отрезке матча мы не смогли найти в себе достаточно сил и возможностей навязать борьбу «Зениту». В этот момент соперник доминировал, проявлялись индивидуальные качества футболистов. Понимали, что «Зенит» был мотивирован в связи с количеством очков в чемпионате. Мы провели достойный первый тайм, а что касается всего матча — счет по игре.

— Все ждали открытый футбол со стороны вашей команды.

— В прошлом году «Оренбург» сыграл на встречных курсах. Спросите у Лички, понравилось им или нет? Мы играем, исходя из возможностей.

— Ваша команда часто теряет ведущих игроков, но не теряет лицо. Есть ли возможность у региона сохранить местных игроков или вы хотите, чтобы они уходили?

— Я не заинтересован в том, чтобы они уходили — точно нет. Я всегда говорю о том, что хотел мы стабильности, чтобы у нас не было текучки. Это позволило бы нам сделать следующий шаг вперед. Касаемо возможности Самарской области, «Зенита», «Краснодара» и московских команд — пока они разные. Мы бы хотели возможность брать лучших футболистов. Я готовился к матчу и, скажу честно, некоторых футболистов «Зенита» хотел бы к себе в команду

— Команда подсела после перерыва и не успевала за игроками соперника?
— Слишком быстрым был гол в начале второго тайма. Также было несколько потерь, которые мы не должны были допускать. Согласитесь, начало второго тайма — не время для усталости. Потеря свежести — это случилось уже после. Если бы не было пропущенного мяча, такую организацию игры мы бы могли выдерживать, в этом я не сомневаюсь, — сказал Осинькин.

Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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