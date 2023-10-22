Осинькин — о закрытой игре с «Зенитом»: «Оренбург» в прошлом году сыграл на встречных курсах, спросите, понравилось им?»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от «Зенита» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

— Вполне неплохой с нашей стороны первый тайм, но быстрый гол во втором тайме нас раскрыл, — начал Осинькин. — В оставшемся отрезке матча мы не смогли найти в себе достаточно сил и возможностей навязать борьбу «Зениту». В этот момент соперник доминировал, проявлялись индивидуальные качества футболистов. Понимали, что «Зенит» был мотивирован в связи с количеством очков в чемпионате. Мы провели достойный первый тайм, а что касается всего матча — счет по игре.

— Все ждали открытый футбол со стороны вашей команды.

— В прошлом году «Оренбург» сыграл на встречных курсах. Спросите у Лички, понравилось им или нет? Мы играем, исходя из возможностей.

— Ваша команда часто теряет ведущих игроков, но не теряет лицо. Есть ли возможность у региона сохранить местных игроков или вы хотите, чтобы они уходили?

— Я не заинтересован в том, чтобы они уходили — точно нет. Я всегда говорю о том, что хотел мы стабильности, чтобы у нас не было текучки. Это позволило бы нам сделать следующий шаг вперед. Касаемо возможности Самарской области, «Зенита», «Краснодара» и московских команд — пока они разные. Мы бы хотели возможность брать лучших футболистов. Я готовился к матчу и, скажу честно, некоторых футболистов «Зенита» хотел бы к себе в команду

— Команда подсела после перерыва и не успевала за игроками соперника?

— Слишком быстрым был гол в начале второго тайма. Также было несколько потерь, которые мы не должны были допускать. Согласитесь, начало второго тайма — не время для усталости. Потеря свежести — это случилось уже после. Если бы не было пропущенного мяча, такую организацию игры мы бы могли выдерживать, в этом я не сомневаюсь, — сказал Осинькин.