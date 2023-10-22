Рахманович ударил Клаудиньо локтем, бразилец показал игроку «Крыльев» средний палец

Неоднозначный эпизод произошел в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (3:1). В концовке первого тайма полузащитник самарцев Амар Рахманович ударил локтем хавбека хозяев Клаудиньо — удар сначала пришелся в плечо, а потом — в челюсть.

Главный арбитр встречи Артем Чистяков не показал Рахмановичу даже желтую карточку, ВАР Роман Галимов не стал вмешиваться в эпизод.

В свою очередь Клаудиньо, когда ему на поле оказывали помощь врачи «Зенита», показал игроку «Крыльев» средний палец.