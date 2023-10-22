Рахманович ударил Клаудиньо локтем, бразилец показал игроку «Крыльев» средний палец
Неоднозначный эпизод произошел в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (3:1). В концовке первого тайма полузащитник самарцев Амар Рахманович ударил локтем хавбека хозяев Клаудиньо — удар сначала пришелся в плечо, а потом — в челюсть.
Главный арбитр встречи Артем Чистяков не показал Рахмановичу даже желтую карточку, ВАР Роман Галимов не стал вмешиваться в эпизод.
В свою очередь Клаудиньо, когда ему на поле оказывали помощь врачи «Зенита», показал игроку «Крыльев» средний палец.
«Зенит» — «Крылья Советов».
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
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Зенит – Кр. Советов
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Ростов – Ахмат
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Эдуард Сперцян
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