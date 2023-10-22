Агент Мухина: «ЦСКА делает все возможное, чтобы Максим максимально быстро поехал в Германию»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина высказался о травме футболиста.

Пресс-служба армейцев сообщила, что после матча 12-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0) у 21-летнего россиянина выявили разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Это серьезная травма. Одна из самых неприятных для футболиста. Когда он отправится Германию? ЦСКА делает все возможное, чтобы он максимально быстро и в нужные сроки туда поехал», — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Мухин провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.