Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Крыльев Советов» к бразильцу Пульге
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что думает об интересе к бразильскому нападающему Эрику Пульге.
«Год назад мне показывали этого футболиста. Мы знаем о нем. Но больше ничего не могу сказать», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне бразильской серии B Пульга забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу в 11 матчах.
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
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Оренбург – Спартак
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