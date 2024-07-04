Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Крыльев Советов» к бразильцу Пульге

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что думает об интересе к бразильскому нападающему Эрику Пульге.

«Год назад мне показывали этого футболиста. Мы знаем о нем. Но больше ничего не могу сказать», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне бразильской серии B Пульга забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу в 11 матчах.