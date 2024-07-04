Спортивный директор «Ростова» Рыскин заявил, что клуб летом купит нескольких игроков

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб в летнее трансферное окно намерен купить нескольких новых игроков.

«В это летнее трансферное окно будет некоторое количество новичков. Это полевые футболисты. Иностранцев тоже рассматриваем. Точного количества нет», — цитирует Рыскина ТАСС.

В сезоне-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Летнее трансферное окно закроется 12 сентября.