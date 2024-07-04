Садыгов заявил, что хотел видеть Веру в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов, оказывающий финансирование «Химкам», поделился мнением о возможном переходе Лукаса Веры из «Оренбурга».

«Интерес «Химок» к Вере? Могу подтвердить, что ведутся переговоры, а о деталях не в курсе. Наверное, я бы хотел видеть Лукаса Веру в «Химках», но решает тренер», — цитирует Садыгова Sport24.

27-летний аргентинец играл за «Оренбург» с лета 2022 года. Он провел в РПЛ 55 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 голевых передач.