Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:36

Дуймович: «Большинство хорватов не имеют ничего против России. Мы как сербы»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команда РПЛ Томислав Дуймович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, был ли удивлен решению защитника «Зенита» Деяна Ловрена остаться играть в России.

«Если честно, то большинство хорватских футболистов не имеет ничего против поехать играть в Россию сегодня. Да, многие европейские футболисты ушли. Но хорваты как сербы — если есть возможность, могут поехать играть в Россию. Думаю, у Ловрена очень хороший контракт в «Зените». Это команда с большой буквы — как «Реал» в Европе. Для него это хороший вариант в конце карьеры», — сказал Дуймович «СЭ».

33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Контракт хорвата с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Томислав Дуймович
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Деян Ловрен
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин прокомментировал информацию о возможном уходе Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости