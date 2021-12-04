Осинькин объяснил, почему Сергеев остался в запасе на матч с ЦСКА
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему нападающий Иван Сергеев остался в запасе на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«У Ивана есть определенный дискомфорт в пояснице, но, возможно, он сможет сегодня нам помочь. Остальные изменения в составе связаны в том числе с тем, что закончились дисквалификации у наших футболистов. Горшков, наоборот, пропускает игру из-за перебора желтых карточек. Рабочие моменты», — сказал в эфире «Матч Премьер» Осинькин.
В сезоне-2021/22 Сергеев принял участие в 18 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, на его счету 7 голов и 5 результативных передач.
Матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 4 декабря, начало встречи — в 14.00 (мск).
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