Березуцкий рассказал, почему оставил Дзагоева и Чалова в запасе на игру с «Крыльями Советов»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, почему решил оставить в запасе полузащитника Алана Дзагоева и нападающего Федора Чалова на игру 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
«Психологическое состояние команды хорошее, работали и над футбольной, и над психологической составляющей. Это две основы футбола, по отдельности над ними работать невозможно. Почему Дзагоев и Чалов снова остались на скамейке и выйдут ли они? Игра покажет, стартовый состав такой, какой есть. Вполне возможно, что Чалов и Дзагоев сегодня тоже будут джокерами, как и в нашей прошлой игре с «Крыльями», — сказал в эфире «Матч Премьер» Березуцкий.
Матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 4 декабря, начало встречи — в 14.00 (мск).
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