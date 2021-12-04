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Хохлов: «Мухин не заслуживает награду лучшему молодому игроку, больше нравится Захарян»

13:13
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Бывший полузащитник и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, кто будет признан лучшим молодым игроком РПЛ в этом году.

«Я бы включил в тройку Захаряна, Тюкавина и Агаларова. Что касается Мухина, он точно не заслуживает награду. В этом году мне больше нравится Захарян. Мухин хорошо играл в «Локомотиве», в ЦСКА сейчас проходит время на адаптацию, новая команда, новый тренер, новые требования, может, не так ярко играет, но понятно, что игрок перспективный.

Наверное, Захарян является фаворитом. Мне импонирует его игра, его действия на футбольном поле, как у него начинает складываться карьера. Мне нравится еще Сергей Пиняев из «Крыльев Советов». Я думаю, если бы у него было бы больше игрового времени, то можно было отнести в список, потому что такие неординарные футболисты у нас редкость», — приводит слова Хохлова ТАСС.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13111307

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Сергей Разин все материалы автора

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