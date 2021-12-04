Хохлов: «Мухин не заслуживает награду лучшему молодому игроку, больше нравится Захарян»
Бывший полузащитник и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, кто будет признан лучшим молодым игроком РПЛ в этом году.
«Я бы включил в тройку Захаряна, Тюкавина и Агаларова. Что касается Мухина, он точно не заслуживает награду. В этом году мне больше нравится Захарян. Мухин хорошо играл в «Локомотиве», в ЦСКА сейчас проходит время на адаптацию, новая команда, новый тренер, новые требования, может, не так ярко играет, но понятно, что игрок перспективный.
Наверное, Захарян является фаворитом. Мне импонирует его игра, его действия на футбольном поле, как у него начинает складываться карьера. Мне нравится еще Сергей Пиняев из «Крыльев Советов». Я думаю, если бы у него было бы больше игрового времени, то можно было отнести в список, потому что такие неординарные футболисты у нас редкость», — приводит слова Хохлова ТАСС.
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