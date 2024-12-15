Осинькин назвал лучшим игроком года футболиста «Зенита»

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поставил на первое место нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, который в прошлом сезоне выступал за «Локомотив».

Также в его пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («Краснодар» / «ПСЖ»), Константин Тюкавин («Динамо).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан полузащитник «Монако» Александр Головин.