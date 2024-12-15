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Сегодня, 19:10

Агент Тикнизяна — об интересе «Севильи»: «Как будет информация — «Локомотив» ее озвучит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Севильи» к игроку.

«Как будет конкретная информация — футбольный клуб «Локомотив» ее озвучит. Общался ли я с «Севильей»? Без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что испанский клуб продолжает следить за Тикнизяном.

Игрок выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 22 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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