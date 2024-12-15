Агент Тикнизяна — об интересе «Севильи»: «Как будет информация — «Локомотив» ее озвучит»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Севильи» к игроку.

«Как будет конкретная информация — футбольный клуб «Локомотив» ее озвучит. Общался ли я с «Севильей»? Без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что испанский клуб продолжает следить за Тикнизяном.

Игрок выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний защитник провел 22 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.