Денис Угаров: «Думаю, «Зенит» будет заканчивать с покупками из Бразилии»
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился впечатлениями от летней трансферной кампании петербургского клуба.
«Я думаю, «Зенит» будет заканчивать с покупками из Бразилии. Все же купленные на данный момент футболисты приехали играть, а не просто отбывать номер. Конкуренция — это замечательно, но турнир все равно по факту один, игр мало. И чтобы всем наиграться, кто-то должен покинуть стан неоднократного чемпиона. Прежде всего, речь тут может идти про Клаудиньо и Вендела, скорее всего, они захотят уйти. Они просто устали в Петербурге — солнца мало, футбол не такого высокого уровня, возможно, есть предложения из Европы», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».
На данный момент «Зенит» подписал четырех российских игроков: вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также полузащитника Максима Глушенкова.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -