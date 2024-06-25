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Денис Угаров: «Думаю, «Зенит» будет заканчивать с покупками из Бразилии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился впечатлениями от летней трансферной кампании петербургского клуба.

«Я думаю, «Зенит» будет заканчивать с покупками из Бразилии. Все же купленные на данный момент футболисты приехали играть, а не просто отбывать номер. Конкуренция — это замечательно, но турнир все равно по факту один, игр мало. И чтобы всем наиграться, кто-то должен покинуть стан неоднократного чемпиона. Прежде всего, речь тут может идти про Клаудиньо и Вендела, скорее всего, они захотят уйти. Они просто устали в Петербурге — солнца мало, футбол не такого высокого уровня, возможно, есть предложения из Европы», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» подписал четырех российских игроков: вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также полузащитника Максима Глушенкова.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Денис Угаров
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