Орлов заявил, что надеется увидеть Аршавина и Кержакова тренерами «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что хотел бы увидеть тренерами «Зенита» бывших футболистов команды, Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

«Почему нет? Тем более, сейчас Кержаков пошел в «Томь», а там команда убитая, вообще игроков нет, аутсайдеры. Но он хочет тренировать, начинает в команде, которая на самом дне в ФНЛ. У Аршавина тоже есть тренерские задатки, у него хороший анализ. Он — такой парень, который, во-первых, говорит правду, а во-вторых, видит, что нужно, а халтуру не пропускает. Дай бог, чтобы так и произошло, может, мы увидим этот дуэт», — сказал в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов.

Также комментатор высказался по поводу возможного увольнения Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».

«Увольнять Семака или нет — должен решать клуб. Надо понять, чего хочет Семак, какие перспективы он видит. Тренер должен своими доводами убедить руководство, что ему нужны те или иные игроки, какие он видит перспективы», — добавил Орлов.

Ранее «Зенит» вылетел из еврокубков, уступив «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Команде из Санкт-Петербурга, занимающей 4-е место в группе F, предстоит провести еще один матч в турнире против дортмундской «Боруссии», который не повлияет на положение российского клуба.