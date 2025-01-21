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Орлов: «Может, Энрике и Глушенков станут лидерами «Зенита»? Как Ямаль и Рафинья в «Барсе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о покупке «Зенитом» полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.

— Клуб официально объявил о подписании Луиса Энрике. Глобальные выводы по нему делать рано. Я видел нарезки игр с его участием. В принципе, определенное впечатление он производит. Мощный парень, 24 года, уже провел 6 игр за сборную Бразилии. Хорошо проявил себя в «Ботафого». Единственное — на его счету всего 30 забитых голов. Маловато...

Но посмотрим. «Зенит» искал исполнителя, который бы сразу влился в основной состав и начал давать результат. Выбор в итоге пал на Энрике. Перспективы, чтобы стать игроком старта, у этого парня просматриваются. А как будет на самом деле... Скоро узнаем.

Как теперь быть с Глушенковым, который играл осенью на этой позиции? Послушайте, это вопрос к главному тренеру. Он выстраивает тактику команды исходя из возможностей своих подопечных. Это же аксиома!

Неужели вы думаете, что тренеры не просчитали варианты? Сегодня в футболе ценится универсализм, нет привязки к амплуа. Если у тебя в распоряжении два сильных футболиста, ты обязательно совместишь их на поле. Почему бы не использовать Глушенкова слева, а Луиса справа? Или наоборот. Энрике же иногда играл и левого вингера. Тут мы можем только гадать.

Может быть, Семак будет играть в пять полузащитников с одним ярко выраженным форвардом? Болельщикам не стоит беспокоиться, что с приходом нового бразильца Глушенков или Лусиано потеряют место в составе. Все техничные, умелые. Все пригодятся. Хорошему игроку всегда место найдется.

Приведу один пример. Когда в «Зенит» перешел Азмун, в команде уже был Дзюба. И многие гадали, на кого же в атаке сделает ставку Семак. А он взял и перешел на схему 4-4-2. С двумя нападающими. Понимаете? И Азмун с Дзюбой буквально разрывали соперников. За ними просто-напросто не поспевали!

Так может получиться и сейчас, с появлением в составе игрока сборной Бразилии. Не исключаю, что Глушенков и Луис на флангах станут ведущими футболистами питерцев. Как это происходит в «Барселоне», где по краям действуют Ямаль и Рафинья, — сказал Орлов «СЭ».

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Луис Энрике (футболист)
Максим Глушенков
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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 - : -
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