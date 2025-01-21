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Попов: «Футбол стал слишком коммерческим, туда заливают очень много денег»

Сергей Ярошенко
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Бывший игрок «Спартака» Ивелин Попов заявил, что футбол стал слишком коммерческим.

«Футбол стал слишком коммерческим, в футбол заливают очень много денег. Учитель и доктор — это очень уважаемые профессии, государство должно платить им хорошие деньги, потому что они учат наших детей и заботятся о здоровье всех людей. Но всегда так было и всегда так будет, что платят футболистам. Не каждому суждено стать доктором, как не каждому суждено и быть футболистом. Ты сам выбираешь свой путь. Но нужно помнить и о том давлении, которое игроки испытывают после поражений, неудач. Ревматизм, травмы. Футбольная карьера очень короткая, и, если делаешь все грамотно, выступаешь за хорошие клубы и тебе достойно платят, за десять лет обеспечиваешь себе будущее», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В России болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

Источник: РБ Спорт
Ивелин Попов
Футбол
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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