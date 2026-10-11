Орлов: «Танашев должен был назначить пенальти за фол на Глушенкове»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал работу арбитра Инала Танашева в матче 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:3).

— Убежден, что Танашев должен был назначать 11-метровый в ворота «Краснодара». Вся страна видела, что это пенальти, но рефери почему-то рассудил по-своему. Ну очевидно же, что Дуглас Аугусто сфолил на питерце. Тот прокинул мяч, вырывался на ударную позицию, но краснодарец его остановил, сбил! Повторы же все показали... Видеоарбитры не зря пригласили Танашева к монитору.

«Зенит» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Краснодар» с таким же количеством очков идет вторым, уступая команде из Санкт-Петербурга из-за поражения в личной встрече.