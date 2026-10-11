Орлов заявил, что Глушенков достоин приглашения в европейский клуб

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

Хавбек сделал дубль в ворота «быков».

— Как же был хорош Глушенков! Сегодня он показал, что достоин приглашения в европейский клуб. С такой игрой точно будет востребован в Европе. Прочитал перед матчем в «СЭ» интервью Игоря Корнеева, который сказал, что нередко Максим играет на 50 процентов своих реальных возможностей. Так вот против «Краснодара» он показал 90 процентов своего потенциала. Может еще немного прибавить.

«Зенит» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Краснодар» с таким же количеством очков идет вторым, уступая команде из Санкт-Петербурга из-за поражения в личной встрече.