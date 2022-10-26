Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:44

Орлов считает, что рано говорить о превосходстве Соболева над Дзюбой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что рано говорить о превосходстве нападающего «Спартака» Александра Соболева над бывшим форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой в его лучшей форме.

«Рано об этом говорить. Пускай Соболев забьет столько, сколько забил Дзюба, и выиграет столько титулов, сколько выиграл Артем. Соболев еще молод, поэтому я бы их не сравнивал.

Александр еще не на пике своей формы, но он очень перспективен. Мы не знаем, какая может быть планка у его мастерства", — цитирует Орлова Sport24.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за красно-белых в РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Всего на его счету 49 забитых голов в чемпионате России.

Дзюба в РПЛ отличился 148 голами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-26-orlov-o-sravnenii-soboleva-s-dzyuboy-aleksandr-yeshche-ne-na-pike-my-ne-znayem-kakaya-u-nego-planka

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Кучеров прервал голевую засуху, Малкин идет по графику «очко за игру»
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Юран заявил, что неоднократно сталкивался с задержками зарплаты в «Химках»
Тукманов: «Если акционеры «Торпедо» будут каждый раз увольнять президентов, то это может превратиться в чехарду»
Бывший тренер «Локомотива»: «У Цорна есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров в Европе»
Баженов считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство, но не в этом году
Орлов: «Акинфеев начал допускать ошибки. Хорошо бы его подменить»
Экс-тренер «Локомотива»: «Со стороны могло показаться, что игрокам до *****»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Маслов рассказал о периоде восстановления от тяжелых травм

Черевченко: «Не думаю, что «Локомотив» вылетит в Первую лигу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости