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Сегодня, 17:30

Орлов — об ошибке Караваева: «Ну ты убедись, что сзади нет никого!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

— «Краснодар» играл лучше. Надо поздравить команду Мусаева, очень качественный футбол в исполнении хозяев. Они смотрелись предпочтительнее «Зенита», особенно в первом тайме.

Если говорить об игре питерцев, то основные претензии у меня к Венделу и Клаудиньо. Они не убедили, ничего впереди не придумали, не соорудили. Сыграли явно ниже своих возможностей. Особенно Вендел. Не знаю, что с ним происходит... Тот же Сперцян смотрелся сильнее этих двух бразильцев, ярче.

Южане выиграли большое количество единоборств, действовали с огромной мотивацией, настроем при своих трибунах. В итоге воспользовались ошибкой соперника. Караваев... Без комментариев. Пас отдает назад головой во время атаки соперника... Ну ты убедись, что никого сзади нет. Там же Кордоба набегает! Вячеслав, видимо, хотел сыграть классно, как это делают великие мастера, которые под давлением отдают точно в руки голкиперу. Но тут другая ситуация...

А во втором случае «быки» все здорово разыграли, Смолов отличился. Сначала остроумно мяч пропустил, потом подставил ногу. Все четко.

«Краснодар» после 10 матчей набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Александр Соболев. «Краснодар» был лучше. Вендел и Клаудиньо не убедили. Зачем выпускать Соболева?" Орлов — о поражении «Зенита»

ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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