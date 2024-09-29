«Динамо» Махачкала и «Динамо» сыграют в чемпионате России 29 сентября

«Динамо» Махачкала и «Динамо» сыграют в 10-м туре РПЛ в воскресенье, 29 сентября. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Динамо» Махачкала — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 9-ти туров чемпионата России дагестанский клуб набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Москвичи с 17-ю баллами располагаются на пятой строчке премьер-лиги.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде