Орлов раскритиковал Ерохина за матч с «Уфой»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» критически высказался об игре полузащитника «Зенита» Александра Ерохина в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (0:0).

— Почему «Зенит» не забил во втором домашнем матче подряд?

— Так получилось, что Дзюба из-за травмы толком не тренировался. Кроме того, простудился Азмун. Когда он вышел во втором тайме, был сам на себя не похож. А вот Ерохин имел четыре момента. Четыре! Но не забил. Это не невезение, а отсутствие мастерства!

— Вы не первый раз его журите.

— Ну а что вы хотите? Такие шансы игрок обязан использовать. Мне кажется, Ерохин не уверен в себе, комплексует. Непонятно, правда, по какой причине. Ему нужно играть с микропаузами. До удара прикинь, что лучше — пробить со всей силы или покатить на точность. Просто надо думать перед каждым приемом мяча! (Александр Ерохин)

Полностью интервью Геннадия Орлова — здесь.