Орлов — о матче «Зенита» против «Крыльев»: «Поле ужасное, но создавать-то надо больше!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча «Зенита» против «Крыльев Советов» (1:1) в 15-м туре РПЛ.
— Как говорится, порядок бьет класс. Тактика «Крыльев» сработала. Имею в виду прежде всего тактику мелкого фола. Сейчас показали цифры. Соотношение фолов: 27:9 в пользу хозяев. В три раза больше! И я ни в коем случае не осуждаю самарцев. Таков был план Адиева на этот матч. А как еще останавливать мастеров? Хозяева это делали за счет прессинга и нарушений правил на чужой половине поля. Просто не давали питерцам начинать атаки. Душили их в зародыше. Особенно в этом преуспел Олейников. Подопечные Семака оказались не готовы к такой игре «Крыльев».
Поле тоже сыграло на руку волжанам. Оно, конечно, в ужасном состоянии. Неровное и мягкое. Для техничных футболистов такой газон становится реальной проблемой. К нему еще надо привыкнуть. Мяч скачет...
Но это все не может являться оправданием! Если ты претендуешь на золото, должен адаптироваться к таким условиям. Считаю, сине-бело-голубые многовато единоборств проиграли, не хватало агрессии. Мотивация все-таки должна быть иной...
Много брака. Вендел совсем не выглядел ведущим игроком. Много потерь. Жерсон устал — это опять к вопросу о поле. В перерыве давал интервью, уже тяжело дышал. В итоге его заменили. Пока еще не набрал нужных кондиций. Педро тоже не особо сегодня убедил.
Да, много фолов. Да, неидеальное поле. Но создавать-то нужно все равно больше! В составе гостей могу выделить только Глушенкова. Старался, пускался в дриблинг, подавал. Он как раз выглядел мастером. Хотя и у него мяч иногда скакал...
Что ж, это российский футбол. Здесь нужно не только завязывать комбинации, финтить, но и бороться, вырывать, выгрызать очки. Ведь в следующем туре «Зенит» ждет гостевой поединок с «Пари НН». Думаю, нижегородцы будут действовать так же, как и самарцы, — сказал Орлов «СЭ».
После 15 туров «Зенит» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 23 ноября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2