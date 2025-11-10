Орлов — о матче «Зенита» против «Крыльев»: «Поле ужасное, но создавать-то надо больше!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча «Зенита» против «Крыльев Советов» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— Как говорится, порядок бьет класс. Тактика «Крыльев» сработала. Имею в виду прежде всего тактику мелкого фола. Сейчас показали цифры. Соотношение фолов: 27:9 в пользу хозяев. В три раза больше! И я ни в коем случае не осуждаю самарцев. Таков был план Адиева на этот матч. А как еще останавливать мастеров? Хозяева это делали за счет прессинга и нарушений правил на чужой половине поля. Просто не давали питерцам начинать атаки. Душили их в зародыше. Особенно в этом преуспел Олейников. Подопечные Семака оказались не готовы к такой игре «Крыльев».

Поле тоже сыграло на руку волжанам. Оно, конечно, в ужасном состоянии. Неровное и мягкое. Для техничных футболистов такой газон становится реальной проблемой. К нему еще надо привыкнуть. Мяч скачет...

Но это все не может являться оправданием! Если ты претендуешь на золото, должен адаптироваться к таким условиям. Считаю, сине-бело-голубые многовато единоборств проиграли, не хватало агрессии. Мотивация все-таки должна быть иной...

Много брака. Вендел совсем не выглядел ведущим игроком. Много потерь. Жерсон устал — это опять к вопросу о поле. В перерыве давал интервью, уже тяжело дышал. В итоге его заменили. Пока еще не набрал нужных кондиций. Педро тоже не особо сегодня убедил.

Да, много фолов. Да, неидеальное поле. Но создавать-то нужно все равно больше! В составе гостей могу выделить только Глушенкова. Старался, пускался в дриблинг, подавал. Он как раз выглядел мастером. Хотя и у него мяч иногда скакал...

Что ж, это российский футбол. Здесь нужно не только завязывать комбинации, финтить, но и бороться, вырывать, выгрызать очки. Ведь в следующем туре «Зенит» ждет гостевой поединок с «Пари НН». Думаю, нижегородцы будут действовать так же, как и самарцы, — сказал Орлов «СЭ».

После 15 туров «Зенит» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 23 ноября.