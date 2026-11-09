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Орлов похвалил молодого голкипера Ростова Петрова за игру против Зенита

Орлов о 18-летнем вратаре «Ростова» Петрове: «Какой сложный мяч он вытащил после удара Глушенкова!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» похвалил молодого голкипера «Ростова» Артема Петрова за игру против «Зенита» (2:2).

«Отметил бы молодого вратаря Петрова. Ему всего 18 лет. Но уже очень уверенно смотрится. А какой сложный мяч он вытащил после удара Глушенкова с ходу!

Вообще здорово, что появляются в РПЛ перспективные голкиперы. Парень не растерялся в Санкт-Петербурге, действовал достаточно спокойно, уверенно. Молодец!

И в целом «Ростов» заслужил эту ничью. Петербуржцы владели определенным преимуществом, но этого не хватило для победы. Не скажу, что «Зенит» провел слабый матч. Нет! Футболисты старались, создавали моменты, нагнетали, имели подходы. Но гости сражались самоотверженно и заставили хозяев потратить очень много сил», — сказал Орлов «СЭ».

Александр Соболев и&nbsp;Геннадий Орлов.«Соболев мучился, играл через боль. Мантуана пора сажать в запас». Орлов — об осечке «Зенита» против «Ростова»

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Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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