Орлов о 18-летнем вратаре «Ростова» Петрове: «Какой сложный мяч он вытащил после удара Глушенкова!»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» похвалил молодого голкипера «Ростова» Артема Петрова за игру против «Зенита» (2:2).

«Отметил бы молодого вратаря Петрова. Ему всего 18 лет. Но уже очень уверенно смотрится. А какой сложный мяч он вытащил после удара Глушенкова с ходу!

Вообще здорово, что появляются в РПЛ перспективные голкиперы. Парень не растерялся в Санкт-Петербурге, действовал достаточно спокойно, уверенно. Молодец!

И в целом «Ростов» заслужил эту ничью. Петербуржцы владели определенным преимуществом, но этого не хватило для победы. Не скажу, что «Зенит» провел слабый матч. Нет! Футболисты старались, создавали моменты, нагнетали, имели подходы. Но гости сражались самоотверженно и заставили хозяев потратить очень много сил», — сказал Орлов «СЭ».