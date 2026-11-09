Орлов: «При Кириченко «Ростов» преобразился. А ведь сколько говорили, что у клуба нет денег!»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» высоко оценил игру «Ростова» в гостевом матче с «Зенитом» (2:2).

«Прежде всего хочется похвалить гостей. У дончан быстрая, мобильная команда. Хорошая средняя линия, атакующая группа, которая доставила защите «Зенита» немало проблем. Подопечные Кириченко боролись на каждом участке поля, организованно оборонялись, переходили в контратаки. Какая самоотдача!

Знаете, что мне особенно понравилось в игре «Ростова»? Скорость! Вот эти быстрые футболисты за счет своих качеств и позволяют команде набирать очки. У дончан очень легкая команда. Футболисты постоянно находятся в движении, предлагают себя, открываются. Игроки обороны петербуржцев немного за ними не поспевали. Где-то не хватило буквально доли секунды.

Так что при Кириченко южане преобразились. Он ничего не стал ломать, раскрепостил ребят психологически. И вот вам результат.

За «Ростов» можно только порадоваться. Ведь сколько ходило слухов о том, что нет денег, что клуб ждут большие проблемы. Но ничего — «Ростов» на плаву! Демонстрирует очень достойный футбол. Это вызывает уважение», — сказал Орлов «СЭ».

После 14 туров петербургский клуб с 31 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 19 очками — на шестой строчке.