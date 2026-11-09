Орлов о Венделе: «Пока еще не та культура паса. Нужно возвращать прежнюю скорость»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил состояние полузащитника «Зенита» Вендела, вышедшего на замену в матче с «Ростовом» (2:2).

«Венделу еще нужно войти в игру, набрать форму. Он ведь много пропустил. Сейчас важно вернуть прежние физические кондиции, скорость. Пока еще не та культура паса.

Помните, как Вендел и Глушенков взаимодействовали в прошлом сезоне? Когда они вместе начинали играть, у них были, можно сказать, симметричные скорости. Они прекрасно понимали друг друга, быстро двигали мяч, разгоняли атаки.

Именно такая скоростная игра и нужна «Зениту». Посмотрим, удастся ли восстановить прежние связи. Ведь индивидуальное мастерство у футболистов петербургской команды высокое. Но в матче с «Ростовом» его как раз и не хватило, чтобы добиться победы», — сказал Орлов «СЭ».

В этом сезоне на счету 29-летнего бразильца 8 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей.