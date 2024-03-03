Мостовой: «Зенит» был ближе к победе. Он наиграл больше моментов, чем «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» ничью в матче 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Впечатление от игры — нормальное, даже хорошее. «Зенит» был ближе к победе. Может, на один-полтора момента наиграл больше, чем «Спартак». Если говорить про «Спартак», то он месяц отдыхал, полтора месяца готовился. Физическое состояние должно быть хорошее, что мы и увидели. Другое дело, что некоторые нюансы в игре присутствовали, поэтому такой и результат. Все боролись, все бились, никто грубо не ошибался. Поэтому «Зенит» не смог забить, в том числе, когда «Спартак» мяч с линии вынес», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Зенит» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Спартак» с 31 очком поднялся на четвертую строчку.