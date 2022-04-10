Сможет ли «Динамо» отобрать титул у «Зенита»? Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

— Чемпионская гонка? Впереди еще немало туров. «Динамо» победило с трудом в Нижнем Новгороде. Нет, у бело-голубых не видно той игры, какая есть у «Зенита». Все как-то на тоненького. Сегодня автогол, до этого решение ВАР... Молодцы, что набирают очки. Но скорее это пока команда на перспективу, на будущее. Она еще строится.

Хотя, если летом уедет Шиманьски, это станет для москвичей огромной потерей. Вы же видите — нет Ордеца, и в обороне проблема. Евгеньеву не хватает, конечно, мастерства, он ошибается, не слишком надежен.