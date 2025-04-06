Орлов о Луисе Энрике: «Не готов. Почему он так долго был на поле?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Луиса Энрике в матче с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

«Луис Энрике не может занести себе в актив этот матч. Почему? Сил нет, просто не готов. Не прошел полностью подготовку с командой.

Я никак не могу до конца понять Луиса Энрике. Почему он не проходит по флангу, почему не рискует, не добегает до лицевой? Ну не получится, ну и что? Ты пробуй! Педро и Мостовой — такие же. Все время в центр смещаются... Так иди до конца! Оттуда простреливай или навешивай. Бери игру на себя. Пытайся! Вы же видели, как все исполнил четко Глушенков.

И Луис Энрике, и Педро, и Мостовой сегодня сыграли неправильно. Повторюсь, Энрике пока не готов физически. Ему еще набирать и набирать. Да, техничен, но... Почему его так долго держали на поле?» — сказал Орлов.

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.

«Локомотив» (41) по дополнительным показателям обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.