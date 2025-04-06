Ларин считает, что российский паспорт может помешать Умярову играть в Европе

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» оценил перспективы полузащитника «Спартака» Наиля Умярова перейти в европейский чемпионат.

«Ему бы подошел любой европейский чемпионат из топ-5. Но сейчас мы понимаем, что поехать в топ-2 из них — невозможно. Я говорю про Германию и Англию. Помешает российский паспорт, не секрет, что у них там это табу. Возможно, оно будет снято в ближайшее время», — сказал Ларин «СЭ».

В этом сезоне россиянин сыграл 24 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.