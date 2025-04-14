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14 апреля, 11:30

Гленн Бейл — о комментарии Радимова про «девочек»: «Оу, катастроф!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл.
Фото Global Look Press

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» поделился мнением о критике.

Перед матчем 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1) защитник самарцев Гленн Бейл в качестве мотивации разместил в раздевалке цитаты эксперта Владислава Радимова с жесткой критикой команды.

— Как тебе в голову пришла эта история?

— Я просто прочитал это в интернете.

— Часто вообще читаешь?

— Да, я думал: «Оу, катастроф!»

— Много видишь критики?

— Немного. Но это было очень плохо. Думал, что если ребята тоже это читают, будет хорошей мотивацией, чтобы играли с горящими глазами. И мы сыграли с горящими глазами.

«Крылья Советов» (26 очков) занимают 11-е место в РПЛ.

Владислав Радимов
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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Оренбург – Динамо Мх
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Г
Манфред Угальде

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 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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Маркус Вендел

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Бителло

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 9
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И К Ж
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Муталип Алибеков

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