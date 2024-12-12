Орещук считает, что Батраков заслужил награду лучшему молодому игроку РПЛ
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком первой части сезона РПЛ.
«Он показывает хороший футбол. Настоящее открытие сезона. По премии лучшему молодому игроку вопросов нет, все заслуженно», — сказал Орещук «РБ Спорт».
19-летний Батраков забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач за 17 матчей в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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|11
|4
|3
|36-14
|37
|
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|35
|
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|
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|
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|16
|
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|2
|8
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|11-25
|14
|
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|Ахмат
|18
|2
|7
|9
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|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
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Химки – Факел
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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Крылья Советов
|11
|1
|3
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