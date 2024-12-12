Орещук считает, что Батраков заслужил награду лучшему молодому игроку РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

«Он показывает хороший футбол. Настоящее открытие сезона. По премии лучшему молодому игроку вопросов нет, все заслуженно», — сказал Орещук «РБ Спорт».

19-летний Батраков забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач за 17 матчей в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.