Колодин: «Грустно на душе, что никто из нашего чемпионата не проходит в еврокубки»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин рассказал об интересе к матчам РПЛ на фоне отстранения от еврокубков.

«Стараюсь следить за РПЛ по мере возможностей. В еврокубки никто из нашего чемпионата не проходит, от этого грустно на душе. Сейчас наши клубы стали выстреливать. Сначала выстрелили «Краснодар» и «Динамо», теперь «Спартак» и «Локомотив». Если они и дальше будут так играть, и будет возникать конкуренция, то это будет супер», — цитирует Колодина Metaratings.

После 18 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар», набравший 39 очков. По дополнительным показателям «быкам» уступает «Зенит». Третье место с 37 очками занимает «Спартак».