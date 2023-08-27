Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:06

Орещук: «Я хорошо наслышан о похождениях Карраскаля по ночной Москве, для ЦСКА это топ-трансфер»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на переход в московскую команду полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Продать за 9 миллионов Захаряна и купить за 7 миллионов Карраскаля — перебор. Для ЦСКА — топ-трансфер. Скинули ненужный актив и наладят дисциплину внутри коллектива. Вопрос в другом: как закрыть ночную Москву для Карраскаля? В ЦСКА не получилось этого сделать, получится ли это у «Динамо»? Наслышан хорошо о его похождениях. Карраскаль — очень хороший футболист. Я не знаю ни Личку, ни Карраскаля, но надеюсь, что Личка сможет положительно повлиять на него. Надо уметь работать с проблемными футболистами. Если ты это умеешь делать, то такой футболист принесет тебе больше пользы, чем амеба», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Колумбийский полузащитник перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».

На данный момент «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 11 очков за 6 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-ya-naslyshan-o-pokhozhdeniyakh-karraskalya-po-nochnoi-moskve-dlya-cska-eto-top-transfer-278082/
Роман Орещук
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Урал», «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
В «Динамо» заявили, что Лаксальт останется в клубе
Масалитин назвал главную ошибку тренера «Спартака» Абаскаля
Игнатьев предположил, за счет чего «Спартак» не смог обыграть «Ахмат»
Тихонов полагает, что в матче «Сочи» и «Локомотива» будут голы в обе стороны
«Крылья» — «Балтика»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ (видео)
«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Динамо» Чавес: «Я никогда не видел снег»

Личка: «Мне нравится работать с игроками, которые уверенны в себе. В Восточной Европе они грустные и не уверенные в себе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости