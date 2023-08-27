Полузащитник «Динамо» Чавес: «Я никогда не видел снег»

Луис Чавес рассказал, что никогда не видел снега

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал, готов ли он к снегу в России.

— Готовы к снегу? Видели его?

— Никогда не видел снег. Самая холодная температура, при которой я играл, это от нуля до плюс пяти.

— Успели оценить инфраструктуру клуба (базу, магазин на Красной площади, музей и стадион)?

— Я за эти дни успел посмотреть базу, был очень впечатлен. Пока стадион не видел внутри, очень хочу посмотреть. Понравился и магазин на Красной площади. В целом очень понравилась инфраструктура клуба.

27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.