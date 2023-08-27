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Сегодня, 17:09

Личка: «Мне нравится работать с игроками, которые уверенны в себе. В Восточной Европе они грустные и не уверенные в себе»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, с какими игроками ему нравится работать. Он также оценил нынешний состав команды.

— Что можете сказать о большом количестве испаноговорящих игроков в составе?

— У меня был такой опыт в «Оренбурге». Мне нравится, что они показывают настоящий футбол и выдают все самое лучшее. Мне нравится работать с игроками, которые уверенны в себе. В Восточной Европе игроки грустные и они не совсем уверенные в себе. И когда игрок не принимает участие в матче, то сидит и не возникает. А вот если футболист из Латинской Америки не играет, то он спрашивает, почему это так происходит. Мне нравятся эти игроки, работать с ними, они создают хорошую атмосферу, в раздевалке играет музыка. Когда я приехал в «Оренбург», то в раздевалке не было музыки.

Мне нравится, что в команду вернулся Бальбуэна, остался опытный Лаксальт. Есть молодые Маричаль и Фернандес. Сейчас к нам пришли Чавес и Карраскаль. Надо работать, без нее никак. Но с их талантом и российской дисциплиной можно добиться результата.

Ранее «Динамо» объявил о переходе в команду колумбийца Хорхе Карраскаля и мексиканца Луиса Чавеса.

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
3
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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