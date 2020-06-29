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«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»

29 июня 2020, 20:48
Игроки &quot;Оренбурга&quot;. Фото ФК "Оренбург"
Игроки &quot;Оренбурга&quot;. Фото ФК "Оренбург"
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«Оренбургу» присуждено поражение в матче 24-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара» — 0:3, сообщает официальный сайт РФС. Команда не смогла выйти на домашнюю игру 24-го тура против «Краснодара» из-за вспышки коронавируса.

На данный момент в «Оренбурге» десять человек находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты.

При этом у дисквалифицированных игроков «Оренбурга» данный матч не будет учитываться в сроках отстранений, а у «Краснодара» — будет.

«Оренбург» в таблице РПЛ занимает 15-е место, «Краснодар» идет четвертым, но после присуждения победы выйдет на третье место.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211870

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