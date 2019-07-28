"Оренбург" - "Зенит". У Дзюбы - гол и передача. Видео

"Оренбург" на своем поле уступил "Зениту" (0:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

1-я минута. Сердар Азмун

Началось все с первого в матче розыгрыша с центра поля и пятого с момента стартового свистка касания мяча. Его сделал допустивший грубейшую ошибку Рикарду Алвеш, растерявшийся под прессингом Магомеда Оздоева. Португалец мог сыграть надежнее, однако отдал неловкую передачу назад, и ее перехватил Артем Дзюба.

Чуть продвинувшись к штрафной, нападающий "Зенита" исполнил передачу мимо встречавшего его Михаила Сивакова на врывавшегося в свободную зону Сердара Азмуна. Рывок иранца не смог предотвратить имевший неплохую фору Савелий Козлов, и форварда "Зенита" низом пробил мимо Александра Довбни.

55-я минута. Дзюба, с пенальти

"Зенит" удвоил счет с 11-метрового, который был назначен после того, как мяч при подаче справа в исполнении Дениса Терентьева попал в локоть Савелию Козлову. Этому предшествовала затяжная позиционная атака сине-бело-голубых, которая, казалось, была прервана выносом к центру поля. Но питерцы сохранили контроль над мячом, где опередивший Джордже Деспотовича капитан гостей Бранислав Иванович головой выполнил скидку на фланг Терентьева, и тот дошел до угла штрафной.

Сергей Карасев указал на "точку", дождавшись подсказки помощника, а исполнявший пенальти Артем Дзюба низом отправил мяч угол противоположный тому, куда прыгнул Александр Довбня.