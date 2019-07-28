Алвеш ошибся, Дзюба отдал голевой пас. Видео

В матче 3-го тура РПЛ "Оренбург" – "Зенит" после первого тайма гости выигрывают благодаря сверхбыстрому голу, который был забит уже на 11-й секунде.
Началось все с первого в матче розыгрыша с центра поля и пятого с момента стартового свистка касания мяча. Его сделал допустивший грубейшую ошибку Рикарду Алвеш, растерявшийся под прессингом Магомеда Оздоева. Португалец мог сыграть надежнее, однако отдал неловкую передачу назад, и ее перехватил Артем Дзюба.
🔥 12 секунд потребовалось «Зениту», чтобы открыть счёт в игре!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 июля 2019 г.
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Чуть продвинувшись к штрафной, нападающий "Зенита" исполнил мимо встречавшего его Михаила Сивакова на врывавшегося в свободную зону Сердара Азмуна. Рывок иранца не смог предотвратить имевший неплохую фору Савелий Козлов, и форварда "Зенита" низом пробил мимо Александра Довбни.