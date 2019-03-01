"Оренбург" в меньшинстве проиграл "Анжи"

"Оренбург" на своем поле в матче 18-го тура чемпионата России уступил "Анжи" (0:1).
На 56-й минуте хозяева остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален защитник Михаил Сиваков. За фол Сивакова был назначен штрафной – победный гол с него забил хавбек Владислав Кулик.
Благодаря этой победе махачкалинская команда ушла из зоны вылета и с 18 очками поднялась с 15-го на 13-е место. "Оренбург" (22 очка) занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Оренбург" – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:0)
Гол: Кулик, 58.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Терехов, Сутормин (Рикарду Алвеш, 79), Мишкич, Афонин, Маляров (Попович, 46), Деспотович (А.В.Козлов, 70).
"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Гапон, Маркелов, Ондуа, Кулик, Закиров, Кацаев (Лескано, 72), Понсе (Долгов, 79).
Предупреждения: Маркелов, 32. Бегич, 34. Сиваков, 39. Сутормин, 53. Кацаев, 69. Дюпин, 86.
Удаление: Сиваков, 56.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин, Чельцов (оба - Москва).
1 марта. Оренбург. Стадион "Газовик".
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/