«Зенит» ушел в летний отпуск, команда возобновит тренировки 13 июня

Футболисты «Зенита» отправились в летний отпуск, сообщает сайт клуба.

Планируется, что сине-бело-голубые соберутся 13 июня на базе в Удельном парке для прохождения первых летних тренировочных сборов. Традиционный предсезонный медосмотр пройдет накануне.

Точное расписание летних сборов будет опубликовано дополнительно.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведет в июле — в игре за Суперкубок России сине-бело-голубые встретятся с обладателем БЕТСИТИ Кубка страны.